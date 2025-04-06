Найти хорошие вакансии в наше время – это одна из самых сложных задач, особенно когда речь идет о высокой зарплате – однако неплохая работа во Львове найдется для студентов, сообщает Politeka.net.
Объявление опубликовано на сайте Work.ua.
Всеукраинская сеть кофеен ищет Баристов для своей команды. Вакансии доступны в Центре Львова и на Сыхове. Предлагается стабильная заработная плата от 19 000 грн в месяц или ставка 800 грн в смену плюс процент продаж и чаевые.
Гибкий график, который можно настроить под свои желания. Обучение на месте можно начать без опыта. Стажировка оплачиваемая.
В компании предлагается повышение зарплаты в зависимости от рабочего опыта, а также бонусы и доплаты за хорошее обслуживание и качественное приготовление напитков. Есть корпоративная скидка 40% в меню, оплачиваемое питание и возможность профессионального развития через обучение.
Требуется быть открытым, коммуникабельным и с радостью обслуживать гостей. Порядок и чистота на рабочем месте – это важная составляющая профессионализма.
К тому же, работа во Львове предлагается для продавца консультанта. На вакансии готовы посмотреть кандидатуру студента. График плавающий – 5 рабочих дней в неделю и два выходных, которые могут приходиться на любые дни. Обязанности:
- предоставлять высокий уровень сервиса и консультации посетителям магазина;
- поддерживать чистоту и порядок в магазине;
- производить предпродажную подготовку и выкладку товара в торговом зале.
Зарплата: 20 000 – 25 000 грн. При этом чем больше продаж, тем больше будет бонусов к заработной плате.
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