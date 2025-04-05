Подорожание продуктов во Львове привело к увеличению стоимости пасхальной корзины по сравнению с прошлым годом, сообщает Politeka.

Как информирует директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин, цены на яйца, мясо, сыр и выпечку подскочили на 20-40%. Эксперты прогнозируют дальнейший рос из-за высокого спроса перед праздниками.

По подсчетам аналитиков, подорожание продуктов во Львове повлияло на то, что пасхальная корзина в этом году в среднем стоит 1 113 гривен, что на 19% больше, чем в 2024 году. Те, кто выбирает бюджетный вариант с минимальным набором продуктов (кулич, яйца, соль, хрен и свеча), потратят не менее 426 грн.

Если добавить сыр, колбасу и горчицу, сумма увеличится до 847, а полная корзина, которая включает еще и кагор, овощи и сало, обойдется более 1 100, добавляют аналитики.

Сильно поменялась стоимость яиц. Их средняя цена в городе сейчас составляет 76,4 гривны за десяток – это на 30% больше, чем в прошлом. Эксперты отмечают, что после Пасхи возможно временное снижение цен на 20-25%, однако к праздникам они будут оставаться высокими из-за большого спроса.

Существенно возросла в стоимости и кулич. По подсчетам экономистов, выпекание 3-4 штук по традиционному рецепту в этом году будет стоить более 318 гривен, что на 38,6% больше, чем в прошлом году.

Ожидается, что в предпасхальный период цены могут подняться еще на 5-7%, а стабилизация рынка произойдет только после праздников.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.