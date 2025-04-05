В 2025 году продолжат дорожать продукты, сейчас наблюдается подорожание овощей борщевого набора во Львове.

Покупатели отмечают резкий рост цен на популярные продукты, в частности, можно увидеть подорожание овощей борщевого набора во Львове, сообщает Politeka.net.

Украинцам показали, как изменились ценники в апреле.

Цены на лук варьируются в зависимости от сорта. Стоимость белого лука снизилась со 101 до 99 грн за килограмм, что делает его более выгодным для покупки. Репчатый лук подорожал с 15,46 до 16,03, а красный лук стал значительно дороже — его стоимость выросла с 46 до 54,90.

Морковь подорожала незначительно - с 42,11 до 42,07 грн за килограмм, а свекла стала дороже на 9,3%, поднявшись с 26,97 до 29,47. Обычный картофель подорожал незначительно, с 32,60 до 32,67, тогда как молодой картофель подорожал с 41,39 до 42,60. Розовый картофель остался на уровне 37,64 за килограмм.

Молодая капуста испытала наибольшее снижение стоимости. Если в марте ее средняя стоимость составила 101,54 грн. за килограмм, то теперь она упала до 80,46 грн., что на 21% дешевле. Белокочанная капуста также подешевела — с 50,83 до 50,32.

Итак, в апреле 2025 года наблюдается общая тенденция роста цен на основные овощи. Аналитики предупреждают, что подорожание овощей борщевого набора во Львове не остановится и покажет рост на 3-5% к концу месяца.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.