Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 4 апреля, узнайте об этом больше.

Прогноз погоды во Львове на 4 апреля обещает изменение погодных условий, сообщает Politeka.

Утром город встретит безоблачным небом и температурой около +4°C, что будет способствовать ощущению весеннего тепла. Уже к середине дня температура поднимется до +13°C, но после этого облачность постепенно увеличится, и к вечеру небо будет покрыто облаками.

К концу дня температурные показатели не упадут ниже +11°C, хотя ветры могут быть несколько сильнее. Ветер в городе будет до 5 м/с, с умеренной влажностью от 50% до 87%, в зависимости от времени суток.

В этот день осадков не предполагается, что подтверждает народный прогноз, ведь в народе на этот день говорят: "В полдень сосульки пускают в снег слезы жгучие". Это указывает на то, что солнце будет активно прогревать землю, а с крыш капать вода.

Большинство людей в этот день ощущают настоящее тепло весны, когда первые лучи солнца начинают растапливать снег. Подтверждением тому является также популярная народная поговорка: "Первый апрельский дождь воза золотого стоит". Она отмечает, что первые весенние дожди важны для земли, и они всегда сопровождаются теплыми днями.

Погода во Львове на 4 апреля идеальна для прогулок на свежем воздухе, ведь дневная температура позволит чувствовать себя комфортно, а отсутствие осадков не помешает планам в день. Вечер обещает быть умеренно прохладным с температурой около +11°C.

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