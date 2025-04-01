Температура воздуха снизится, и дожди будут продолжаться в течение дня, в частности, в утренние и вечерние часы, передает прогноз погоды во Львове на 2 апреля, сообщает Политика.

Прогноз погоды во Львове на 2 апреля предполагает, что в среду в городе будет облачно с периодическими дождями, которые начнутся еще ночью и продолжатся днем.

Температура ночью составит +7°…+8°C, а утром и днем ​​постепенно снизится до +6°…+9°C. Под влиянием низкого атмосферного давления и высокой влажности, в городе сохранится неприятная хмурость. Дожди не будут прекращаться в течение большей части дня, однако к вечеру осадки должны немного уменьшиться.

Ветер будет умеренным – 3-4 м/с, что увеличит ощущение прохлады. Влажность воздуха поднимется до 96%, что сделает атмосферу более влажной и прохладной. Ночью температура опустится до +2°C, а днем ​​ожидается, что воздух прогреется до +6°…+8°C.

По словам метеорологов, до конца недели в городе будет сохраняться подобная атмосфера, и только в конце можно будет ожидать незначительных прояснений. В то же время день связан с традицией выносить льняные изделия на улицу. Такие обычаи были распространены среди наших предков, украшавших плетни и ворота яркими тканями.

Этот день также отмечался первыми весенними грозами, а в природе начинался активный брачный период у птиц. Кроме того, часто в этот период начинала распускаться серая ольха, что также являлось признаком приближения настоящей весны.

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