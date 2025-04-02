Подорожание кофе во Львове , в частности, на популярную марку Nescafe Gold, стало заметным для покупателей, сообщает Politeka.

По данным последних проверок цен, средняя стоимость упаковки Nescafe Gold 210 гр в марте 2025 составляет 446,40 грн. Это на 56,12 больше, чем в феврале, когда средний ценник составил 390,28 гривен. Так что кофеманы, привыкшие покупать любимый напиток, теперь сталкиваются с дополнительными затратами.

В разных супермаркетах цены на Nescafe Gold значительно варьируются. Так, в сети Auchan она стоит 416,20 грн, а в Megamarket – 476,60. Подобные разногласия в цене могут объясняться разными условиями поставок и политикой ценовых стратегий самих торговых сетей, однако общий тренд по удорожанию остается неизменным.

Рост расценок на этот эапий наблюдается не только по всей Украине, что делает этот продукт менее доступным широкому кругу потребителей. Ценники, в частности на Nescafe Gold, не ожидают снижения в ближайшие месяцы. Напротив, они могут продолжать расти из-за инфляционных процессов, роста стоимости энергоносителей и перевозок.

Покупатели, желающие сэкономить, могут обратить внимание на акции и скидки в супермаркетах, но стоит быть готовыми к тому, что в ближайшее время кофейный напиток будет оставаться дорогим удовольствием. Учитывая общий тренд подорожания кофе во Львове и по всей стране, следует также ожидать дальнейших изменений цен, поскольку ситуация на мировых рынках продолжает меняться.

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