Прогноз погоды на апрель во Львове обещает нестабильные условия с солнечной, дождливой, иногда и снежной атмосферой, сообщает Politeka.
Долгосрочные метеорологические наблюдения позволяют определить общие тенденции, однако весна всегда готовит сюрпризы.
Начало месяца во Львове, по данным AccuWeather, пройдет без осадков, хотя небо будет облачным. В то же время, с 4 по 8 число ожидается несколько солнечных дней. Температура воздуха будет днем колебаться от +7 до +14°C, а ночью возможны показатели от -2 до +4°C.
По словам синоптика Игоря Кибальчича, возможно существенное снижение температуры, выпадение снега и установление зимней атмосферы. Особенно это касается начального периода месяца.
Вторая декада месяца выглядит более благоприятной – с 13 по 19 число синоптики прогнозируют многие солнечные дни, что станет идеальным периодом для туристических поездок. Температура поднимется до +17°C, а ночные заморозки останутся в прошлом.
В третьей декаде прогноз погоды на апрель во Львове намекает на возвращение дождей, хотя дневной температурный фон будет оставаться на уровне +15...+18°C.
Чтобы быть готовыми к любым погодным изменениям, нужно следить за обновленными прогнозами и планировать свой гардероб в соответствии с температурными колебаниями.
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