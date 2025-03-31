Синоптики обнародовали прогноз погоды на апрель 2025 года во Львове, предупреждая о переменных температурах.

Прогноз погоды на апрель во Львове обещает нестабильные условия с солнечной, дождливой, иногда и снежной атмосферой, сообщает Politeka.

Долгосрочные метеорологические наблюдения позволяют определить общие тенденции, однако весна всегда готовит сюрпризы.

Начало месяца во Львове, по данным AccuWeather, пройдет без осадков, хотя небо будет облачным. В то же время, с 4 по 8 число ожидается несколько солнечных дней. Температура воздуха будет днем ​​колебаться от +7 до +14°C, а ночью возможны показатели от -2 до +4°C.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, возможно существенное снижение температуры, выпадение снега и установление зимней атмосферы. Особенно это касается начального периода месяца.

Вторая декада месяца выглядит более благоприятной – с 13 по 19 число синоптики прогнозируют многие солнечные дни, что станет идеальным периодом для туристических поездок. Температура поднимется до +17°C, а ночные заморозки останутся в прошлом.

В третьей декаде прогноз погоды на апрель во Львове намекает на возвращение дождей, хотя дневной температурный фон будет оставаться на уровне +15...+18°C.