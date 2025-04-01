Стало известно, будет ли повышение тарифов на коммуналку в новом месяце.

Повышение тарифов на коммуналку во Львове не произойдет в апреле, сообщает Политека.

Как пишут Новости.LIVE, для жителей города важных изменений стоимости воды, газа, отопления и электроэнергии не ожидается. Поднятие стоимости состоится только в редких случаях, но основные услуги остаются на уровне, установленном в начале марта.

Вода и водоотвод для горожан остаются без изменений. Так, для централизованного холодного водоснабжения цена составляет 16,032 грн за кубометр, а для водоотвода – 8,484 за кубометр. Таким образом, общая стоимость холодной воды для бытовых потребителей составляет 24,516 гривен. Для юридических лиц цены значительно выше.

Что касается горячей воды, стоимость для потребителей варьируется от 80,62 до 93,22 за кубометр, в зависимости от поставщика и наличия сушилки в доме. Что касается газа, то повышение тарифов на коммуналку во Львове тоже не произойдет. Стоимость голубого топлива для имеющих счетчики составляет от 7,96 до 7,99 гривен за кубометр, в зависимости от поставщика.

Для клиентов без счетчиков – она варьируется от 26,11 до 83,82 гривен на одного человека в зависимости от условий поставки. Что же касается отопления, то здесь тоже ничего не меняется и цена остается на уровне 39,38 грн за квадратный метр жилой площади, или 1539,5 за 1 Гкал тепловой энергии.

Цена на электроэнергию в Украине остается на уровне 4,32 грн за кВт-ч для всех. Для домохозяйств, не подключенных к газоснабжению, действует льгота: до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64, сверх этого объема — 4,32.

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