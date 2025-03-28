В Украине есть немало вакансий для пенсионеров, пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать прибавку к пенсии - предлагается работа во Львове, сообщает Politeka.net.
Объявление опубликовано на сате Work.ua.
Например, Львовское швейное предприятие "Силуэт" Украинского общества глухих, специализирующееся на производстве качественной эксклюзивной женской одежды, приглашает к сотрудничеству трудолюбивых, опытных и ответственных швей. На этом посту требуется иметь хоть какой-то опыт, хотя также готовы рассмотреть кандидатов без него.
Требования:
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Умение работать в команде и эффективно выполнять поставленные задачи;
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Высокое качество выполнения пошива, внимание к мелочам;
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Знание технологий пошива разных видов одежды.
Предлагается заработная плата в пределах 20 000 – 30 000 грн при полной занятости. Мы открыты для трудоустройства пенсионеров, студентов и лиц с инвалидностью.
Работа во Львове найдется для сварщика нержавеющей стали и черного металла. Завод весового оборудования «Весы АКСИС Украина» ищет электрогазосварщиков с рабочим опытом от 1 года на современном производстве в городе. Зарплата – 30 000 – 45 000 грн.
Требования к кандидатам:
- умение работать или опыт от 1 года;
- умение работать с разными видами сварки,
- умение читать чертеж, ответственность, внимательность;
- желание работать в отличной команде.
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