Работа во Львове найдется для пенсионеров, имеющих опыт в определенных областях деятельности.

В Украине есть немало вакансий для пенсионеров, пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать прибавку к пенсии - предлагается работа во Львове, сообщает Politeka.net.

Объявление опубликовано на сате Work.ua.

Например, Львовское швейное предприятие "Силуэт" Украинского общества глухих, специализирующееся на производстве качественной эксклюзивной женской одежды, приглашает к сотрудничеству трудолюбивых, опытных и ответственных швей. На этом посту требуется иметь хоть какой-то опыт, хотя также готовы рассмотреть кандидатов без него.

Требования:

Умение работать в команде и эффективно выполнять поставленные задачи;

Высокое качество выполнения пошива, внимание к мелочам;

Знание технологий пошива разных видов одежды.

Предлагается заработная плата в пределах 20 000 – 30 000 грн при полной занятости. Мы открыты для трудоустройства пенсионеров, студентов и лиц с инвалидностью.

Работа во Львове найдется для сварщика нержавеющей стали и черного металла. Завод весового оборудования «Весы АКСИС Украина» ищет электрогазосварщиков с рабочим опытом от 1 года на современном производстве в городе. Зарплата – 30 000 – 45 000 грн.

Требования к кандидатам:

умение работать или опыт от 1 года;

умение работать с разными видами сварки,

умение читать чертеж, ответственность, внимательность;

желание работать в отличной команде.

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