Работа во Львове на одной из должностей гарантирует нучный график пожеланий сотрудника.

На рынке труда появляются новые перспективные вакансии для людей без опыта, что позволяет зарабатывать — в частности, предлагается такая работа во Львове, как сообщает Politeka.net.

Объявление опубликовано на сайте Work.ua.

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Работодатель предлагает достойную и стабильную зарплату от 19 000 гривен в месяц. Или ставка 800 грн/смена, а также процент от продаж и чаевые.

В этой должности гарантируется гибкий график с пожеланиями сотрудника. Можно прийти без опыта — всему учат. Стажировки тоже оплачивают. Надо быть открытым и общительным и любить улыбаться. Чистота и порядок на рабочем месте – один из показателей профессионализма.

Также работа во Львове предоставляется на вакансию продавец-консультант в отделение парфюмерии. Готовы взять человека без опыта.

Требования к кандидатам: способность к быстрому обучению и самодисциплине; заинтересованность в парфюмерии; желание работать и развиваться; коммуникабельность, ответственность, порядочность и ориентированность на результат; желание самостоятельно влиять на уровень своей зарплаты; пунктуальность.

Условия работы: график: с 10:00 до 21:00, варианты: 2/2, 3/3 или 4/3 - по выбору; своевременная выплата заработной платы: ставка 1000 грн в день (или 750 грн в зависимости от отдела), дополнительно % из кассы. Зарплата – 20 000 гривен.

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