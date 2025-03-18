Прогноз погоды во Львове на 19 марта обещает переменчивый день, сообщает Politeka.
С утра и до самого вечера небо будет облачным. Осадков не предвидится, так что львовяне смогут насладиться приятной весенней атмосферой.
Температура ночью опустится до -3°C, а днем станет теплее до +7°C. Однако из-за ветра с порывами до 3,9 м/с воздух будет ощущаться холоднее. Атмосферное давление в течение дня будет оставаться стабильным – 746-749 мм рт. ст. Влажность воздуха будет колебаться от 42% до 82%, что сделает утро более сырым, а день – более комфортным.
По архивным данным самым теплым этот день был в 1990 году, когда термометры показывали +20°C. А вот в 1962 году этот день стал рекордно холодным – температура свалилась до -19°C.
По народным приметам, в этот период возвращаются из теплых краев аисты, а иногда даже трясогузки. Также считалось, что если облака быстро и высоко плывут по небу, вскоре установится хорошие погодные условия.
Прогноз погоды во Львове на 19 марта обещает благоприятные условия для прогулок и активного отдыха, ведь день будет сухим и ясным.
Весеннее потепление уже ощущается, так что стоит не упустить момент и воспользовавшись хорошими условиями прогуляться по городу.
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