Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 19 марта и подробно рассказали, каким будет этот день.

Прогноз погоды во Львове на 19 марта обещает переменчивый день, сообщает Politeka.

С утра и до самого вечера небо будет облачным. Осадков не предвидится, так что львовяне смогут насладиться приятной весенней атмосферой.

Температура ночью опустится до -3°C, а днем ​​станет теплее до +7°C. Однако из-за ветра с порывами до 3,9 м/с воздух будет ощущаться холоднее. Атмосферное давление в течение дня будет оставаться стабильным – 746-749 мм рт. ст. Влажность воздуха будет колебаться от 42% до 82%, что сделает утро более сырым, а день – более комфортным.

По архивным данным самым теплым этот день был в 1990 году, когда термометры показывали +20°C. А вот в 1962 году этот день стал рекордно холодным – температура свалилась до -19°C.

По народным приметам, в этот период возвращаются из теплых краев аисты, а иногда даже трясогузки. Также считалось, что если облака быстро и высоко плывут по небу, вскоре установится хорошие погодные условия.

Прогноз погоды во Львове на 19 марта обещает благоприятные условия для прогулок и активного отдыха, ведь день будет сухим и ясным.

Весеннее потепление уже ощущается, так что стоит не упустить момент и воспользовавшись хорошими условиями прогуляться по городу.

Последние новости Украины:

Как писала Politeka, сильные магнитные бури нанесут удар: названы опасные даты в конце февраля

Как сообщала Politeka, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Также Politeka информировала о том, что Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.