Синоптики предоставили точный прогноз погоды во Львове на 17 марта и рассказали, будут ли сюрпризы.

Прогноз погоды во Львове на 17 марта обещает пасмурное утро с небольшими снеговыми осадками, сообщает Politeka.

Утром температура воздуха будет держаться на уровне -1°C, а к вечеру температура снизится до -4°C из-за ветра, скорость которого достигнет 5,8 м/с. Будет холодно и ветрено. К полудню снег прекратится, и осадков больше не ожидается.

После обеда температура повысится до 3°C, а небо станет проясняться. Вечер принесет похолодание до -2°C, однако небо остается ясным, а осадков уже не будет. Влажность воздуха по утрам будет очень высокой, снижаясь до 37% к середине дня. Давление будет увеличиваться, что указывает на улучшение погодных условий. В течение дня ветер ослабеет, но будет оставаться заметным.

В этот период из теплых краев прилетают грачи. Это признак приближения весны, и по народным приметам, если грач прилетел, снег сойдет через месяц. Если грачи поднимают хворост с земли, это указывает на солнечное лето. Если же они активно кричат, возможно, погодные условия скоро испортятся, и город ожидают дожди.

Прогноз погоды во Львове на 17 марта обещает утром снег, который к полудню прекратится, а после этого небо прояснится, и осадков не будет до вечера, прогнозируют синоптики.

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