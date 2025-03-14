Из-за масштабных ремонтных работ теплосетей будет проведено отключение воды во Львове 14 марта.

Отключение воды во Львове 14 марта застало жителей неожиданно – проводятся ремонтные работы, как плановые, так и аварийные, сообщает Politeka.net.

Львовский городской совет показал график и предоставил перечень адресов.

Отключение воды во Львове 14 марта будет проведено из-за масштабных ремонтных работ теплосетей. В связи с этими работами временно приостановят горячее водоснабжения для части потребителей.

Аварийные работы теплоснабжающей системы направлены на улучшение качества услуг и обеспечение исправности сетей в будущем.

Ремонт будет проведен в ЦТП Ю.Липы, 12а. ЗДО ясли-сад №57 Ю.Липы, 33. Из-за этого перебои будут наблюдаться на таких улицах: Липы Ю - 10, 12, 35, 37; Панчо П – 8, 10, 12; Черновола - В 95.

Кроме этого отключат горячую воду по адресам: ул.Драгана М – 4, 8, 10; просп. Червоной Калины просп. – 98, 100. ул.Лысеницкая – 2, 4, 6, 9, 11, 11а, 13; ул. Пасечно – 89. Восстановить воду планируют до 18 часов.

Напомним также, что в этот день возобновляют подачу отопления в жилые дома в связи с понижением температуры.

Ранее, предприятие "Львовтеплоэнерго" приостановило отопительный сезон, поскольку температура воздуха достигала 17-19°C. Это решение было принято во избежание перегрева квартир и позволить жителям сэкономить средства.

В то же время теплоснабжение в школы, детские сады, поликлиники и больницы не прекращали.

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