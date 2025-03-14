Синоптики дали точный прогноз погоды во Львове на 15 марта и рассказали, чего ожидать.

Прогноз погоды во Львове на 15 марта обещает горожанам облачность и дожди, сообщает Politeka.

Как утверждают синоптики, осадки будут продолжаться в течение всего дня, а во второй половине дня усилятся и не прекратятся до самого вечера.

Температура воздуха ночью будет +9°C, утром снизится до +2°C, днем ​​будет держаться на уровне +4°C. Температура вечером снова опустится до +1°C. Ветер будет умеренным – 2,6-3,7 м/с. Атмосферное давление будет увеличиваться: от 730 мм рт. ст. ночью до 737 мм рт. ст. вечером. Влажность воздуха будет оставаться высокой – до 93%.

По народным приметам, этот день может указывать, каким будет лето. Считается, что если в этот день будет идти дождь, то он продлится в течение всего лета. Если дует теплый ветер – можно ожидать теплого и дождливого времени. А вот мороз или снег свидетельствуют о прохладном лете.

За последние 130 лет самый теплый день 15 марта в городе был в 1991 году, температура поднялась до +14°C. Самым холодным это время было в 1987 году – тогда термометры показывали -17°C.

Итак, прогноз погоды во Львове на 15 марта предусматривает пасмурный и дождливый день, так что львовянам стоит подготовить зонтики и дождевики или на это время воздержаться от прогулок.

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