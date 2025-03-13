Работа во Львове в марте 2025 также предлагает вакансии кандидатам без опыта.

Украинцам рассказали о работе во Львове в марте 2025 года, многие вакансии направлены на разные специальности, соответственно отличаются зарплаты, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на портале Work.ua.

Самые большие зарплаты готовы платить менеджерам. К примеру, менеджер по продаже мобильной оптики может рассчитывать на оклад в размере 40 тысяч гривен в месяц. Между тем, менеджеру по продаже оборудования обещают выплачивать 70 тысяч.

Также предлагаются вакансии кандидатам без опыта. Так, обрушитель мяса в Сильпо получает зарплату от 36 000 гривен. На этой должности нужно обваливать и возделывать полутушу свинины, говядины, баранины; контролировать качество продукции; улучшать умения и навыки по обработке мяса; поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

Еще одна высокооплачиваемая вакансия ищет на работу во Львове в марте 2025 года кладовщика на швейное производство. Будущему работнику обещают платить 20 тысяч. Обязанности, налагаемые на рабочего: Прием, хранение и выдача сырья (ткани и фурнитура). Контроль остатков и ведение учета. Организация порядка на складе. Работа с документами и сопроводительными накладными. Выдача ткани закройщикам.

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