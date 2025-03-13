Синоптики предоставили точный прогноз погоды во Львове и области на 14 марта и раскрыли, какой сюрпризов ждать.

Синоптики разработали прогноз погоды во Львове и области на 14 марта, в этот день ожидается понижение температуры воздуха с мелким дождем, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В пятницу, с самого утра, в городе будет облачная погода и идти мелкий дождь. Вечером небо еще больше затянется облаками, а дождь усилится.

В народе верили: если к этому дню прилетели грачи – лето будет дождливым, а снег растает рано. Если в этот день выпадает снег с дождем и дует теплый ветер - стоит ожидать влажного лета, а мороз и северный ветер предвещают холодную пору.

По прогнозу погоды во Львове и области на 14 марта температура воздуха будет колебаться от +7 до +16 градусов.

Подчеркнем, что первая декада марта 2025 стала самой теплой за всю историю наблюдений Львовского гидрометцентра. В период с 6 по 11 были зафиксированы рекордные температурные характеристики.

Такая аномальная тепловая волна повлияла на растительность – сельскохозяйственные культуры постепенно выходят из зимнего покоя. На юге Львовщины уже началось возобновление вегетации, а проверка состояния озимых культур не выявила никаких повреждений посевов пшеницы и ржи.

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