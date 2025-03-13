Синоптики разработали прогноз погоды во Львове и области на 14 марта, в этот день ожидается понижение температуры воздуха с мелким дождем, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В пятницу, с самого утра, в городе будет облачная погода и идти мелкий дождь. Вечером небо еще больше затянется облаками, а дождь усилится.
В народе верили: если к этому дню прилетели грачи – лето будет дождливым, а снег растает рано. Если в этот день выпадает снег с дождем и дует теплый ветер - стоит ожидать влажного лета, а мороз и северный ветер предвещают холодную пору.
По прогнозу погоды во Львове и области на 14 марта температура воздуха будет колебаться от +7 до +16 градусов.
Подчеркнем, что первая декада марта 2025 стала самой теплой за всю историю наблюдений Львовского гидрометцентра. В период с 6 по 11 были зафиксированы рекордные температурные характеристики.
Такая аномальная тепловая волна повлияла на растительность – сельскохозяйственные культуры постепенно выходят из зимнего покоя. На юге Львовщины уже началось возобновление вегетации, а проверка состояния озимых культур не выявила никаких повреждений посевов пшеницы и ржи.
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