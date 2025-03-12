Прогноз погоды во Львове и области на 13 марта обещает изменение температуры и погодных явлений.

Синоптики заключили прогноз погоды во Львове и области на 13 марта, этот день обещает быть не посезону теплым, однако с мелким дождем, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют температуру от +7 до +15°C. С раннего утра начнется мелкий дождь, который должен прекратиться ближе к вечеру.

Прогноз погоды во Львове и области на 13 марта также отмечает, что ветер будет юго-западный с порывами 3-8 м/с.

По народным наблюдениям, этот день обычно бывает теплым, а дождь считается хорошим признаком - он обещает богатый урожай и теплое лето. Еще наши предки определяли характер весны по тому, как тает снег вокруг деревьев: если края крутые – весна будет резкой и быстрой, а если пологие – затяжной. Этот день в Украине традиционно считается своеобразным астрономическим рубежом между зимой и летом.

Стоит отметить, что 10 марта во Львове была зафиксирована температура +19,1°C, что на 2,1°C превысило предыдущий рекорд. В последний раз высокую температуру для этого дня фиксировали 50 лет назад. Самый высокий показатель в этот день был зафиксирован в 1975 году и составил +17,0 °C.

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