Местные жители заметили подорожание мяса во Львове, стало известно, сколько нужно будет заплатить покупателям.

Подорожание мяса во Львове негативно сказывается на кошельках потребителей, сообщает Политека.

Как пишет Телеграф, цены на мясные продукты продолжают расти, особенно это касается свинины, которая уже стала значительно дороже.

Повышение цен происходит на фоне повышенного спроса, особенно в период, когда люди начинают активно готовить шашлыки на открытом воздухе.

По информации известных торговых сетей, к 8 марта стоимость свинины в Украине достигла нового пика. Так, наиболее доступным вариантом является ошеек в сети Novus, где килограмм можно приобрести за 239 гривен.

Однако в других супермаркетах ценник значительно выше. У "Metro" цена на ошеек составляет 249,50 грн за килограмм, что на 10,5 дороже, чем у "Novus".

У Auchan цена на свинину этого же вида почти приближается к 290 гривен за килограмм. Наиболее дорогой ошейок свинины можно найти в MegaMarket, где его стоимость достигает 306,40 гривен. Самая высокая стоимость зафиксирована в "Сильпо", где за один килограмм ошейка просят 379 гривен.

Подорожание мяса во Львове: чего ждать дальше

Ожидается, что спрос будет расти, что может привести к дальнейшему повышению стоимости этого продукта, особенно в период праздничных дней и начала весеннего сезона. Учитывая это, львовянам следует быть готовыми к еще большим затратам на мясные продукты.

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