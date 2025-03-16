Бесплатное жилье для ВПЛ во Львове стало известно, где переселенцы могут получить крышу над головой.

В городе предлагают бесплатное жилье для ВПЛ во Львове и области, узнайте, где могут разместиться переселенцы, сообщает Политека.

Во Львове появились новые возможности для переселенцев, которые ищут крышу над головой, а также людей, готовых помочь в обмен на проживание или уход. Местные жители предлагают временное или постоянное убежище, что может оказать помощь внутренне перемещенным лицам в эти сложные времена.

Так, в объявлениях о жилье для ВПЛ во Львове, есть возможность проживания на длительный срок в отдельной комнате трехкомнатной квартиры для женщины в возрасте 40 лет и старше. Условия предусматривают уход за лежащим инвалидом, нуждающимся в помощи. Необходима адекватность и отсутствие вредных привычек. Контактное лицо: Юрий, тел. 067 673 2948.

Для семьи переселенцев средних лет предлагают бесплатное проживание в доме с хозяином в Малых Мокрянах. Можно брать животных. Это отличная возможность для тех, кто хочет проживать в сельской местности. Контакты связи: Владимир, тел. 097 484 9652.

Женщинам пенсионного возраста, желающим проживать в сельской местности, также предлагают жилище со всеми условиями в Дрогобыче. В обмен на это нужна помощь по уходу за ходячим больным человеком. Проживание возможно на зимний период или на постоянно. Все детали можно узнать по телефону: Иван, 0969184665.

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