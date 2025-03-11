После завершения авариных и плановых ремонтов отключение воды во Львове 11 марта будет завершено.

Жителей некоторых домов ждет отключение воды во Львове 11 марта – там будут проводить аварийные ремонтные работы, сообщает Politeka.net.

Стало известно, где ждать временного отсутствия водоснабжения воды.

С 9:00 до 17:00 отключение воды во Львове 11 марта заденет следующие адреса:

ул. Китайский дом. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18.

ул. Лысеницкая дом. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 11а, 13.

ул. Пасечно дом. 71а, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 89.

ул. Ярошинской Есть дом. 2, 4, 6.

Специалисты ЛГКП «Львовводоканал» будут устранять аварию на теплосети к ЦТП Китайская, 12; Пасечная, 89 и Лысеницкая, 5. Ж/б Лысеницкая, 5а; ЗДО ясли-сад № 89 Ярошинской, 12; ЗДО ясли-сад "Радуга" Китайская, 6а; СОШ №42 Каштанова, 9; СШ лицей "Львовский" Лысеницкая, 3

После завершения ремонта планируется промыть уличную водопроводную сеть, что может временно повлиять на качество воды.

Кроме того, планируются плановые ремонтные работы в котельной Таджикская, 4а. Из-за этого отключение воды во Львове 11 марта затронет также дома на улицах:

ул. Медовой Пещеры дом. 5, 7, 9, 11, 13, 27, 29, 39а

ул. Пасечно дом. 22, 38, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62в, 62б, 62, 70.

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