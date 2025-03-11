Жителей некоторых домов ждет отключение воды во Львове 11 марта – там будут проводить аварийные ремонтные работы, сообщает Politeka.net.
Стало известно, где ждать временного отсутствия водоснабжения воды.
С 9:00 до 17:00 отключение воды во Львове 11 марта заденет следующие адреса:
- ул. Китайский дом. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18.
- ул. Лысеницкая дом. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 11а, 13.
- ул. Пасечно дом. 71а, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 89.
- ул. Ярошинской Есть дом. 2, 4, 6.
Специалисты ЛГКП «Львовводоканал» будут устранять аварию на теплосети к ЦТП Китайская, 12; Пасечная, 89 и Лысеницкая, 5. Ж/б Лысеницкая, 5а; ЗДО ясли-сад № 89 Ярошинской, 12; ЗДО ясли-сад "Радуга" Китайская, 6а; СОШ №42 Каштанова, 9; СШ лицей "Львовский" Лысеницкая, 3
После завершения ремонта планируется промыть уличную водопроводную сеть, что может временно повлиять на качество воды.
Кроме того, планируются плановые ремонтные работы в котельной Таджикская, 4а. Из-за этого отключение воды во Львове 11 марта затронет также дома на улицах:
- ул. Медовой Пещеры дом. 5, 7, 9, 11, 13, 27, 29, 39а
- ул. Пасечно дом. 22, 38, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62в, 62б, 62, 70.
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