Местных жителей поспешили успокоить и указали, что отключение света и отопления во Львове 10 марта не будет длиться долго.

Сегодня продолжаются плановые и аварийные ремонты коммунальных сетей, поэтому будут наблюдаться отключения света и отопления во Львове 10 марта, сообщает Politeka.net.

Назван перечень адресов, где отключат свет и отопления во Львове 10 марта.

Плановые ремонтные работы во Львове пройдут до 17 часов. А именно отключение отопления во Львове 10 марта ждет жильцов домов на таких улицах:

ул.Софии Караффы-Корбут дом. 10, 12, 22

ул.Бойчука М дом. 3, 5

ул.Владимира Большого дом. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,

44, 46

ул.Керамическая дом. 4, 16

ул.Княгини Ольги дом. 102

ул.Кобилици Л буд. 19, 27, 29, 29а

ул.Музыки Я дом. 34, 36.

Кроме того, произошла авария электрощитовой на улице Владимира Великого. Поэтому отключение света и отопления во Львове 10 марта ожидает жителей дома 37, расположенного на улице Владимира Великого.

Отключение света и отопления во Львове 10 марта не продлится долго. Ремонтники обещают устранить все аварии и плановые ремонтные работы до 17-18 часов.

"Работы продолжаются. Будем стараться максимально быстро все сделать, чтобы жильцы не испытали неудобств с отоплением. К 17:00 - 18:00 планируем завершить работы и возобновить подачу тепла в дома", - сообщили в ЛГКП "Львовтеплоэнерго".

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