Прогноз погоды свидетельствует, что в течение недели во Львове будет разная погода, с периодами облачности и дождей.

Прогноз погоды во Львове на неделю с 10 по 16 марта обещает смешанную погоду – от облачных и дождливых дней до прояснений с повышением температуры, сообщает Politeka.net .

Вот подробный прогноз от синоптиков на каждый день:

Понедельник, 10 марта

Прогноз погоды во Львове на понедельник обещает облачную погоду на протяжении всего дня. Максимальная температура достигнет +19°C, а ночью опустится до +3°C. Ожидается, что осадков не будет. Ветер умеренный, со скоростью до 5,3 м/с. Народный прогноз погоды указывает на тепло, когда синица запоет, и переход средней температуры через ноль.

Вторник, 11 марта

Прогноз погоды во Львове на вторник также свидетельствует об облачной погоде с прояснениями. Дневная температура достигнет +18°C, а внутренняя колонка термометра не опустится ниже +9°C. Ветер усилится до 5,3 м/с. Наши предки заметили, если в этот день погода сильная, то будет идти снег.

Среда, 12 марта

Прогноз погоды во Львове в среду обещает облачность. Утром небо будет ясным, но к вечеру снова затянется облаками. Ночью возможен мелкий дождь, но днем ​​не будет осадков. Максимальная днем ​​+16°C, а ночью - +7°C. Ветер умеренный, до 4,8 м/с.

Четверг, 13 марта

Прогноз погоды во Львове на четверг предполагает пасмурную погоду с дождем в течение дня. Температура будет днем ​​колебаться около +14°C, а ночью не опустится ниже +6°C. Ветер будет лёгким.

Пятница, 14 марта

Прогноз погоды во Львове на пятницу обещает пасмурное небо, но без осадков. Температура днем ​​будет +13°C, а ночью останется на уровне +6°C. Ветер слабый, до 3 м/с. Народный прогноз погоды указывает на возможность мокрого лета, если к этому дню уже появились грачи.

Суббота, 15 марта

Прогноз погоды во Львове на субботу обещает облачную погоду и мелкие дожди. Температура днем ​​будет +15°C, ночью - +8°C. Ветер может достигать 5 м/с, а вероятность дождей - 59%. По народным приметам, этот день может указывать на теплое и дождливое лето.

Воскресенье, 16 марта

Прогноз погоды во Львове на воскресенье указывает на облачный день без осадков. Температура днем ​​достигнет +17°C, а ночью останется на уровне +6°C. Ветер умеренный, до 3 м/с. Народный прогноз связывает середину марта с возможностью теплого лета, если это будет дождливый период.

Итак, в течение недели во Львове будет разная погода, с периодами облачности и дождей. Ожидается постепенное потепление со снижением вероятности морозов, что делает эту неделю типичной для ранней весны.

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