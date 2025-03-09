Прогноз погоды во Львове на 10 марта свидетельствует о благоприятных условиях для прогулок и активного отдыха.

Прогноз погоды во Львове на 10 марта обещает для жителей города теплую, но облачную погоду, сообщает Politeka.net .

Согласно прогнозу погоды во Львове, осадков не ожидается, температура днем ​​поднимется до +19°C, что является весенним показателем.

Ночью термометры покажут +3°C, а утром температура повысится до +4°C. Высокая температура прогнозируется после полудня, когда столбики термометров достигнут +19°C. Вечером температура снизится до +12°C. Атмосферное давление уменьшается от 733 мм рт. ст. ночью до 730 мм рт. ст. вечером. Влажность воздуха будет колебаться от 72% ночью до 25% днем, а ветер будет менять скорость от 1,3 до 5,3 м/с в дневное время.

По данным многолетних наблюдений в этот день во Львове максимальная температура составляла +17°C (в 1975 году), а самая низкая – -16°C (в 1952 году).

Прогноз погоды во Львове на 10 марта свидетельствует, что будет облачно в течение дня, отсутствие осадков и комфортная температура создадут этот день приятным для жителей города.

Согласно народным приметам, в этот день следует наблюдать за птицами: если синицы начали петь, это предвещает тёплую весну. Также 10 марта происходит переход средней температуры воздуха через ноль, а это значит, что на улицах могут появиться первые проталины.

Следовательно, прогноз погоды во Львове на 10 марта обещает по-настоящему аномально-весенний день. Львовянам следует не быть требовательными к погоде, поскольку ранняя весна приносит не только приятное потепление, но и сменяет сезонный ритм природы.

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