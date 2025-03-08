Прогноз погоды во Львове на воскресенье, 9 марта сулит жителям и гостям города весеннюю температуру, сообщает Politeka.net.

По данным синоптиков, прогноз погоды во Львове обещает преимущественно облачный день без осадков, хотя воздух прогреется до очень высокой отметки для начала весны.

Температурные показатели колеблются от 0°C утром до +17°C днем. Самая высокая температура ожидается после полудня, когда столбики термометров поднимутся до +17°C, а к вечеру температура снизится до +8°C. Ветер будет слабым, скоростью от 0,7 до 2,7 м/с. Атмосферное давление остается стабильным, уменьшаясь от 738 до 734 мм рт. ст.

По многолетним наблюдениям 9 марта во Львове зафиксировали высокую температуру в 1975 году – тогда столбики термометров поднялись до +16°C. А вот самый холодный день этой даты был в 1952, температура опускалась до -21°C.

Таким образом, согласно прогнозу погоды во Львове на 9 марта будет поставлен новий рекорд.

Несмотря на облачность, прогноз погоды во Львове на 9 марта отмечает отсутствие осадков, что способствует прогулкам и активному отдыху на свежем воздухе. Также следует обратить внимание на народные приметы: считалось, что если в этот день идет снег, то он выпадет и в апреле, а если снега нет – апрель будет сухим.

Итак, прогноз погоды во Львове на 9 марта свидетельствует о аномально теплом весеннем дне. Львовянам следует использовать благоприятную погоду и провести время на улице, хотя уже в ближайшие дни атмосферные условия могут измениться.

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