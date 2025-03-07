Услуга отключения затрагивает все дома по улицам Прогулкова, Березова, Духновича и других близлежащих.

Во Львове продолжаются аварийно-ремонтные работы, за счет которых у местных жителей могут быть отключения перебоя света, воды и тепла, сообщает Politeka.net .

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Отключение света и водоснабжения во Львове обусловлено необходимостью срочного проведения ремонтных работ, выполняемых на разных улицах города.

Одной из основных целей работ является ликвидация утечки по улице Китайская, 3, где производятся раскопки и аварийные работы с отключением водоснабжения. Отключение света и водоснабжения во Львове задело все дома на улице Китайской, а также жителей на улице Пасичная, 71а и 73. Работы начались сегодня, 7 марта, и планируется, что они продлятся до 14:30.

На других улицах также состоятся подобные аварийно-ремонтные работы. К примеру, отключение света и водоснабжения во Львове происходит на улице Прогулковая, где осуществляют ликвидацию утечки. Услуга отключения затрагивает все дома на улицах Прогулкова, Березова, Духновича и других близлежащих. Работы планируют завершить к 13:30.

Дополнительно, аварийно-ремонтные работы ведутся на улицах Дунайска, Белоцерковская и Выгон, где также фиксируются истоки и раскопки с последующим отключением водоснабжения. Работу здесь планируют завершить к 15:00.

Для жителей Львова это важно напоминание о необходимости подготовиться к временным неудобствам при отключении света и водоснабжения.

Все работы выполняются в соответствии с графиком, чтобы минимизировать время отключения. Ответственные лица из ЛГКП "Львовводоканал" и ЛГКП "Львовтеплоэнерго" прилагают все усилия для оперативного выполнения ремонтных работ и восстановления жизненно важных услуг.

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