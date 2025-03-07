Львовский региональный центр гидрометеорологии сделал прогноз погоды во Львове 8 марта и сообщил, чего ждать горожанам.

Прогноз погоды во Львове 8 марта будет определять западная периферия антициклона с центром над Украиной, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщает, что погода на Львовщине ожидается с переменной облачностью без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​14–19° тепла.

Прогноз погоды во Львове 8 марта.

Погода во Львове порадует теплой погодой – температура ночью будет от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​– 16–18° тепла.

"В эти выходные погода будет продолжать дарить нам солнце и тепло. Осадки не ожидаются. Ветер слабый, юго-восточный. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​14–19° тепла", — говорится в сообщении.

Напомним, что синоптики объявили о приходе метеорологической весны в нескольких регионах Украины, в частности, во Львовской области, где был побит температурный рекорд.

6 марта 2025 во Львове температура достигла 19,4 градуса тепла, что превышает многолетний максимум. Такой показатель наблюдался впервые за 79 лет.

Предыдущий рекорд для этого дня был установлен 6 марта 2002, когда температура достигла 17,0 градусов тепла.

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