Прогноз погоды во Львове 8 марта будет определять западная периферия антициклона с центром над Украиной, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщает, что погода на Львовщине ожидается с переменной облачностью без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, днем 14–19° тепла.
Прогноз погоды во Львове 8 марта.
Погода во Львове порадует теплой погодой – температура ночью будет от 1° мороза до 1° тепла, днем – 16–18° тепла.
"В эти выходные погода будет продолжать дарить нам солнце и тепло. Осадки не ожидаются. Ветер слабый, юго-восточный. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 14–19° тепла", — говорится в сообщении.
Напомним, что синоптики объявили о приходе метеорологической весны в нескольких регионах Украины, в частности, во Львовской области, где был побит температурный рекорд.
6 марта 2025 во Львове температура достигла 19,4 градуса тепла, что превышает многолетний максимум. Такой показатель наблюдался впервые за 79 лет.
Предыдущий рекорд для этого дня был установлен 6 марта 2002, когда температура достигла 17,0 градусов тепла.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Украинец не может получить пенсию во Львове: в данных паспорта и трудовой книжки найдены разногласия, есть решение суда.
Также Politeka писала, что Тарифы во Львове с марта 2025 года: сколько придется заплатить за свет воду и газ.
Как сообщала Politeka, Работа во Львове 2025: у кого самые высокие зарплаты и самые востребованные профессии.