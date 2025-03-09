Цены на овощи не остаются стабильными, поскольку на них влияют сезонность и другие факторы.

С начала весны львовские рынки наполняются свежими овощами и фруктами, но цены на овощи во Львове остаются одной из основных тем обсуждения среди покупателей, сообщает Politeka.net .

Рассказываем о ценах на овощи во Львове.

От помидоров и огурцов до картофеля, капусты и зелени – спрос на эти продукты растет, особенно во время Великого поста. Тем не менее, цены на овощи во Львове не остаются стабильными, поскольку на них влияют сезонные факторы, затраты на транспортировку и общая экономическая ситуация.

Согласно информации продавцов на центральном рынке Львова, цены на пользующиеся популярностью в этот период овощи остаются стабильными. Однако есть и определенные колебания. К примеру, помидоры сорта «сливка» можно приобрести за 150 грн/кг, тогда как другие сорта стоят от 100 грн/кг. Также на рынке можно найти огурцы по цене 150–160 грн/кг в зависимости от поставщика.

Цены на овощи также зависят от происхождения товара. Например, украинский картофель стоит 80 грн/кг, тогда как импортный из Италии или Франции достигает цены 140-150 грн/кг. Такая вариативность позволяет покупателям выбирать в зависимости от бюджета и предпочтений.

Фруктовая продукция также популярна и цены на фрукты во Львове варьируются. Яблоко можно купить за 35-45 грн/кг, а бананы – за 85 грн/кг. Также пользуются спросом гранаты, киви, апельсины и мандарины, цены на которые колеблются от 100 до 180 грн/кг.

В целом цены на овощи во Львове остаются стабильными, согласно стоимости импортной продукции. Продавцы на рынках отмечают, что цена может изменяться в зависимости от погодных условий и поставок товара, но на данный момент существенных изменений не предвидится.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Львовянин притворялся работником СБУ: суд решил его судьбу.

Також Politeka написала: Счастливые числа на 2025 год для Львов: как добиться успеха, используя астрологию.

Как сообщала Politeka, Во Львовской области водитель маршрутки высадил ребенка на мороз: имел удостоверение личности с инвалидностью.