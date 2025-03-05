Температура воздуха в городе будет днем ​​колебаться между +5° и +7°C.

6 марта 2025 года на территории Львовщины ожидается теплая и преимущественно солнечная погода , сообщает Politeka.net .

По прогнозам синоптиков , утром возможны кратковременные туманы, которые будут исчезать до полудня. Днем температура воздуха увеличится до +18°C, а ночью снизится до +3°C. Погода будет благоприятна для прогулок и активного отдыха на открытом воздухе.

Ветер западный, умеренный со скоростью 5-10 м/с. В горных районах Карпат и в Закарпатье ветер будет слабее - 3-8 м/с. В течение дня возможны небольшие порывы, но не превысят 15-20 м/с.

Атмосферное давление ночью постепенно снизится, а днем ​​слабо повысится и составит около 743-744 мм рт. ст. Это ниже нормы, но не будет создавать серьезных погодных аномалий. Относительная влажность воздуха несколько снизится, что повысит комфортность пребывания на улице.

Во Львове в течение дня будет преимущественно солнечно, хотя с утра может быть незначительная влага на дорогах из-за тумана. Температура воздуха в городе будет днем ​​колебаться от +5° до +7°C, а вечером постепенно снизится до +3°C. Ветер западный с порывами до 15 м/с.

В целом погода обещает быть комфортной и весенней. Этот день подходит для прогулок по природе и активному отдыху.

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