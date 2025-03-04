В первую неделю марта в Львове и области ожидается значительное потепление.

Синоптики сообщили о повышении температуры до +18°С во Львове , что сделает погоду очень комфортной для жителей и гостей города, сообщает Politeka.

Согласно прогнозу Львовского гидрометцентра, с 5 по 7 марта на территории Львова и области будет сухо, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

Уже с 5 марта ночью температура опустится до 0°С, а днем ​​колонки термометров покажут от +10 до +13°С. На 6 и 7 марта синоптики прогнозируют еще большее потепление. Температура воздуха достигнет +16°С днем. Однако, к концу недели температура может достичь рекордных +18°С.

Это потепление, без сомнений, принесет во Львов и Львовскую область приятную весеннюю атмосферу, которую местные жители давно ждут после холодных зимних месяцев.

Ожидается, что в середине недели во Львове атмосферный фронт обеспечит умеренную, но приятную температуру без дождей и сильного ветра, что обеспечит комфортные условия для всех, кто планирует прогулки по городу.

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