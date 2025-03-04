Стало известно, сколько львовянам придется заплатить за коммунальные услуги в марте и какие тарифы будут действовать в начале весны.

С 1 марта во Львове начнут действовать новые тарифы на коммунальные услуги, установленные Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает Politeka.net.

Стало известно, сколько придется платить жителям Лева за воду, газ, отопление и электроэнергию в марте.

Тарифы на воду и водоотвод во Львове.

Для жителей Львова тарифы на водоснабжение и водоотвод остаются неизменными с 24 февраля 2022 года. Стоимость услуг составляет:

Централизованное водоснабжение - 16,032 грн/м³

Водоотвод – 8,484 грн/м³

Таким образом, общий тариф на холодную воду остается на уровне 24,516 грн/м³ . В то же время, для других категорий потребителей цена воды растет до 39 грн/м³ , а водоотвод — до 18,792 грн/м³ .

Стоимость горячей воды во Львове

Политека пишет, в зависимости от поставщика и наличия сушилки, цена горячей воды во Львове с 1 марта будет колебаться от 80,62 до 93,22 грн за кубометр .

Тарифы на газ во Львове.

Цена одного кубометра газа для жителей Львова колеблется в пределах 7,96–7,99 грн в зависимости от поставщика. Для потребителей без газового счетчика установлены фиксированные тарифы:

При наличии централизованного горячего водоснабжения – 26,11–26,21 грн/чел.

В его отсутствие — 42,90–43,07 грн/чел.

Для квартир с газовой плитой и водонагревателем — 83,50–83,82 грн/чел.

Стоимость отопления и электроэнергии во Львове

Отопление : цена для жителей Львова составляет 39,38 грн/м² жилой площади , а за 1 Гкал тепла – 1539,5 грн .

: цена для жителей Львова составляет , а за – . Электроэнергия : в Украине действует единый фиксированный тариф - 4,32 грн/кВт·час . Для домов без газа предусмотрен пониженный тариф в период отопительного сезона: До 2000 кВт·год – 2,64 грн/кВт·год Более этого предела — 4,32 грн/кВт·час

: в Украине действует единый фиксированный тариф - . Для домов без газа предусмотрен пониженный тариф в период отопительного сезона:

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