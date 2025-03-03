Военнообязанные, которые не могут брать в руки оружие по религиозным убеждениям, имеют право пройти альтернативную службу во время мобилизации во Львове.

Полного освобождения от военного призыва верующие в рамках мобилизации во Львове не получают, сообщает Politeka.net.

О том, кто может воспользоваться этой возможностью, в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Кто имеет право на альтернативную службу во время мобилизации во Львове

Согласно украинскому законодательству, право на альтернативную службу имеют представители религиозных организаций, вероучение которых запрещает носить оружие. Среди таких религиозных общин свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня, пятидесятники и баптисты, сообщает Политека.

Согласно статье 35 Конституции Украины, если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям, гражданин может заменить службу в армии на альтернативную во время мобилизации во Львове.

Альтернативная служба не предусматривает использование оружия, вместо этого мобилизованные работают в социальных учреждениях или больницах. Однако следует отметить, что религиозные убеждения не являются основанием для полного освобождения от воинского долга.

Как пройти альтернативную службу во время мобилизации во Львове

Чтобы пройти альтернативную службу, необходимо подать заявление в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и предоставить документальное подтверждение своей принадлежности к определенной религиозной общине. После этого местная комиссия по альтернативной службе примет решение.

Юрист Дмитрий Франчук подчеркнул, что уклонение от мобилизации без законных оснований является уголовным преступлением. Поэтому религиозные убеждения не могут быть использованы в качестве повода для уклонения от службы.

"Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать свое государство", - подытожил он.

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