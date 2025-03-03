Украинцам рассказали, о работе во Львове в 2025 году, у кого самые высокие зарплаты и какие профессии самые популярные.

Большое количество вакансий во Львове направлено на разные специальности, большинство из них, учитывая войну, имеют связь с военной сферой, сообщает Politeka.

На сайтах по поиску работы во Львове в 2025 году есть несколько самых популярных:

Военнослужащий – 4074 вакансий; продавец-консультант – 522 вакансии; менеджер по продажам – 429 вакансий; водитель – 318 вакансий; бухгалтер – 226 вакансий; повар – 251 вакансия; кассир – 127 вакансий, пишет Политека.

Какие вакансии популярны во Львове в 2025 году:

Комплектовщик товаров во Львове в 2025 году может получать 23900 грн. Ежедневные задачи включают формирование заказов согласно накладным, преподавание товара на стеллажах, а также разгрузочные и загрузочные работы. Вакансия идеально подходит для людей, готовых работать в команде и сосредоточенно выполнять задачи.

Водители компании Bolt во Львове в 2025 году получают возможность работать с комфортом, имея возможность зарабатывать от 23000 до 30000 грн. Обязанности включают обеспечение чистоты и чистоплотности автомобиля. Требования: водительское удостоверение категории В, опыт вождения от 1 года, смартфон.

Продавец-консультант парфюмерии во Львове в 2025 году может зарабатывать 23000–40000 грн. Вакансия подразумевает коммуникабельность, ответственность, а также желание развиваться в сфере парфюмерии.

Последние новости Украины:

Напомним, Мужчина ухаживал за больным братом вместо службы: в Полтавской области осудили мужчину

Также Politeka сообщала, как продлить отсрочку от мобилизации после 28 февраля: начнут действовать новые правила

Кроме того, Politeka информировала, что делать, если получили повестку, имея отсрочку: советы юриста