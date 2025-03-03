В ЛГКП «Львовтеплоэнерго» заверили, что работы продолжаются, планируют завершить их побыстрее, чтобы возобновить подачу отопления.

3 марта во Львове по улице Стрыйской, 51, бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» проводят ремонт аварийного порыва на магистральной тепловой сети, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Львовтеплоэнерго. Из-за этого было отключено отопление и приостановлена ​​подача горячей воды в 64 дома Львова.

По информации Львовтеплоэнерго, ожидается, что подачу тепла и воды возобновят до 17:00. Пока придется сидеть дома с отключенным отоплением.

Политика пишет, в частности, временно без отопления остались дома по следующим адресам:

ул. Боднарская, 16;

ул. Гашека, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 22, 22а, 24;

ул. Максимовича, 2а, 3, 4, 5, 6, 7б, 7, 7а, 9, 9а;

ул. Скорины, 6, 6а, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40;

ул. Стрыйская, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 71а, 71б, 73а, 75, 77, 81, 85, 85б, 87, 87, 9 1, 103, 107.

В ЛГКП «Львовтеплоэнерго» заверили, что работы продолжаются и до 17:00 планируют завершить их, чтобы возобновить подачу отопления и горячей воды в дома.

Напомним, в марте часть украинцев заплатит за газ больше, поскольку некоторым домохозяйствам придется платить не две, а три квитанции. Дополнительный платеж поступит жильцам многоквартирных домов. Он связан с техническим обслуживанием газовых сетей здания.

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