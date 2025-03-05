В материалах дела не было никаких доказательств, что опровергают доводы истца из Львова или подвергают сомнению его заявление о пенсии.

Пенсионный фонд отказал мужчине в назначении пенсии по возрасту из-за разногласий в написании фамилии в его паспорте и трудовой книжке, сообщает Politeka.net.

Эта ситуация описана в решении Франковского районного суда Львова.

Заявитель обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской и Кировоградской областях с заявлением на назначение пенсии, но получил отказ из-за несоответствия данных в документах. Поскольку внесение поправок в трудовую книжку было невозможно, мужчина решил обратиться в суд для подтверждения правовой принадлежности документов, пишет Политека.

Как отмечается в решении, Пенсионный фонд отказал в пенсии на основании статьи 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" из-за отсутствия необходимого трудового стажа, возникшего из-за разницы в написании фамилии в паспорте и трудовой книжке, изданной 17 июля 1978 года.

Частично удовлетворив иск, суд признал, что мужчина, согласно паспорту и трудовой книжке без номера от 17 июля 1978 года, является тем же лицом, к которому относятся эти документы для пенсии. Фамилия в этих документах была написана в русской редакции.

Суд подчеркнул, что установление этого факта имеет большое юридическое значение для заявителя, поскольку это прямо влияет на его права и обязанности, в частности, на учет трудового стажа при назначении пенсии. В материалах дела не было никаких доказательств, опровергающих доводы истца или подвергающих сомнению его заявление. Суд, учитывая объяснения истца и изученные документы, пришел к выводу, что разногласия в написании фамилии возникли из-за некорректного перевода с русского на украинский язык.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.