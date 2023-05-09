У памятника Адаму Мицкевичу во Львове на парковке стоял автомобиль Range Rover, в салоне которого находились три молодых человека.

В авто парни громко слушали песню Григория Лепса, который поддержал военную агрессию рф против Украины.

Журналист Роман Гурский услышал российскую музыку и решил сделать замечание парням, после этого, пассажир автомобиля пытался выбить из его рук телефон.

Сообщается, что после этого молодые парни с места конфликта скрылись.

В соцсетях разгорелся скандал, патрульная полиция остановила Range Rover, когда за рулем находился 26-летний житель Донецкой области, а пассажир - 20-летний одессит.

Позже появилось видео, как котором участник конфликтной ситуации просит прощения.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что пассажирам Range Rover, громко слушавшим песню российского исполнителя Григория Лепса в центре Львова, 8 мая, вручили повестки.

"На фронте рядом с Воинами такое с***тя не нужно! Лучше бы автомобиль на ВСУ передали!",

"Вот мне интересно, с каких пор защита Родины - наказание? Из-за таких могут погибнуть мотивированные защитники, потому что не будет надежного плеча рядом",

"Как бы у нас в стране так быстро реагировали на то, что продают гуманитарку в супермаркетах, как бы реагировали на то, что воруют миллионы и во время войны, спекулируют, и обманывают, то может бы и не пришлось волонтерам клянчить деньги у людей и к тому уже настолько обессилены от этой ситуации, безработицы, и всего прочего", - пишут украинцы в комментариях.

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