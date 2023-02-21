Как пишет Politeka.net, глава Минобразования Сергей Шкарлет рекомендовал снова отправить детей на удаленку. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
"С целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала войны России против Украины, обратился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22 по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс учебных заведениях в дистанционном формате", - заявил министр.
Также Шкарлет добавил, что в результате российской агрессии были повреждены 3 128 учебных заведений, среди которых 441 полностью. А от рук российских оккупационных войск погибли 461 ребенок, а еще 926 получили ранения.
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Ранее мы сообщали, что в украинских школах планируют ввести новые предметы. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
"Нам нужно определиться с концепцией, кто будет преподавать эти дисциплины. Потому что очень не хочется, чтобы мы возвращались к той практике, которая была, когда при всем уважении отставной пенсионер будет рассказывать, что сейчас происходит", - отметил Бабак.
Напомним, скандал в школе Киевской области, вмешалась полиция
А еще Politeka сообщала, что появились детали языкового скандала во львовской школе
Также Politeka писала, что огромное количество украинских школьников выехало учиться за границу