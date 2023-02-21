"Укрзалізниця" планирует переименовать Южную и Юго-Западную железные дороги, ряд станций и не только.

Как сообщили в "Укрзалізниці", в настоящее время новые названия для обозначенных железных дорог не выбраны. Для этого будет проведено голосование в "Дії".

В компании заявили, цель – избавиться от "засилья имперской, российской древности", не имеющей ничего общего с современной Украиной.

"Почему железная дорога с центром в столице называется "Юго-Западная", а железная дорога, которая имеет центр в Харькове, на севере Украины, – "Южная"? Это засилье имперской, российской древности, не имеющей ничего общего с украинским настоящим. Именно поэтому в рамках нашей программы "Железная украинизация" мы изменим это раз и навсегда", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что городской голова Новомосковска в Днепропетровской области инициировал обсуждение по переименованию города.

По словам мэра Новомосковска Сергея Резника, один из вопросов, который часто поднимается местными во время встреч с ним – это переименование города.

Если большинство выскажется за переименование, начнется второй этап с поиском вариантов нового названия города.

Напомним, родственники российских "мобиков" жалуются, что у солдат завелись вши и появилась чесотка.

Кроме того, сообщалось, что россия собирается повторить масштабное наступление – названы сроки.

Также Politeka.net писала, что у Филатова готовы пойти на "унитазное" соглашение с россиянами после предложения: "Готовы рассмотреть варианты...".