Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на спасательные службы.
На борту, как уточняется, находились 11 россиян, а грузовое судно под флагом Коморских островов перевозило 3,5 тыс. тонн мраморной крошки.
«Сухогруз под флагом Коморских островов переломился в условиях шторма в районе Новороссийска», - говорится в сообщениях.
На данный момент известно об одном поогибшем и одном пострадавшем в результате кораблеккрушения.
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В Сети уже появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлен момент кораблекрушения.
Сухогруз, который терпит бедствие, виден прямо с берега.
"Тонет", - комментирует одно из видео его автор.
Напомним, зловещий знак увидели накануне землетрясения в Турции.
Также сообщалось, что российские корабли попали в ледяную ловушку.
Кроме того, Politeka.net писала, что самолет с россиянами на борту упал во время посадки - никто не выжил.