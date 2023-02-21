В акватории Черного моря между Кабардинкой и Новороссийском затонул сухогруз "Seamark".

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на спасательные службы.

На борту, как уточняется, находились 11 россиян, а грузовое судно под флагом Коморских островов перевозило 3,5 тыс. тонн мраморной крошки.

«Сухогруз под флагом Коморских островов переломился в условиях шторма в районе Новороссийска», - говорится в сообщениях.

На данный момент известно об одном поогибшем и одном пострадавшем в результате кораблеккрушения.

В Сети уже появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлен момент кораблекрушения.

Сухогруз, который терпит бедствие, виден прямо с берега.

"Тонет", - комментирует одно из видео его автор.

Напомним, зловещий знак увидели накануне землетрясения в Турции.

Также сообщалось, что российские корабли попали в ледяную ловушку.

Кроме того, Politeka.net писала, что самолет с россиянами на борту упал во время посадки - никто не выжил.