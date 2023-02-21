Как рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко, одна из концепций предполагает установление рыночных цен.

Остальные предполагают разнообразные графики повышения тарифов для того, чтобы смягчить последствия таких повышений для потребителей.

В противном случае не удастся преодолеть кризис в энергетике. Также Бойко предположил, что повышение тарифов будет способствовать более быстрому поступлению инвестиций.

По словам советника, снизить негативные последствия повышения тарифов на электроэнергию помогут монетарные субсидии для незащищенных слоев населения.

« Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии . И, поддерживая этот тариф, государство дотирует каждый киловатт-час независимо от уровня доходов всех потребителей. Сегодня на такие дотации уходит уже более 140 миллиардов гривен в год», – заявил советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.

Однако далеко не все украинцы разделяют мнение Бойко:

"Уменьшить зарплаты депутатам и премиям, будет способствовать более быстрому поступлению инвестиций предполагает народ",

"А почему в четверо зарплаты и пенсии не подскакивают?",

"Люди и войну финансируют, и сами с трудом выживают, а у наших власть имущих нет ни совести, ни стыда, ни чести",

"Уменьшайте зарплаты депутатам и чиновникам – до уровня людей, и возвращайте награбленное барыгами из оффшоров за 31 год – назад в казну! А то люди теряют жизнь, а барыги думают где еще можно поднять цены для людей",

" Рассматривайте снижение себе а не повышение нам, сколько можно повышать? Такой беспорядок в стране, война!",

"Не в одной стране нет столько атомных станций как у нас, так почему еще повышать тарифы. Нам должны быть давать его бесплатно", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "по окончании отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

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