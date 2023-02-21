Как пишет Politeka.net, на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция от украинца, которая предлагает решить проблему коррупции. В ней предлагается приравнять коррупционеров к предателям Украины. Как отмечает автор, коррупция является одной из самых больших угроз для национальной безопасности страны. Это не только уменьшает экономический потенциал страны, но и подрывает доверие граждан к государственным институциям.

Отмечается, что признание коррупционеров предателями Украины позволит их ставить на один уровень с ними в юридической и правовой ответственности. А эти два преступления имеют прямую угрозу нацбезопасности Украины.

"Поэтому мы обращаемся к Вам, уважаемый Президент, с просьбой взять на себя инициативу внесения законопроекта в Верховную Раду о признании коррупции как государственной измены и приравнении коррупционеров к предателям Родины в плане юридической и правовой ответственности.

Признание коррупции государственной изменой и равносильная правовая ответственность для коррупционеров и предателей Родины – важный шаг в борьбе с коррупцией и укреплении национальной безопасности Украины", - было написано в петиции.

Напомним, украинцы требуют усилить наказание за хищение бюджета и коррупцию

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