21 февраля в полицию обратилась мать и сообщила об исчезновении сына.

Несовершеннолетний Александр Сологуб с утра пошел в школу и до сих пор не вернулся, об этом сообщает "Полиция Киевской области" в Facebook.

В поисках Александра привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав Фастовского управления полиции: ювенальные полицейские, работники группы реагирования патрульной полиции, участковые офицеры, сотрудники уголовного розыска, патрульные полицейские и ДФТГ.

Особые приметы: на вид 14-15 лет, рост 182 см, среднего телосложения, волосы русые, имеет очки с металлической оправой.

Одет в зимнюю куртку серо-голубого цвета, черные берцы, черные спортивные штаны, имеет при себе рюкзак черного цвета.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Фастовское управление полиции Киевщины по телефону 0933034986.

Ранее сообщалось, что жертвой произошедшей на столичном Печерске трагедии стала молодая женщина.

34-летний мужчина, управляя автомобилем «Хюндай», совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Как установило следствие, водитель автомобиля превысил скоростной режим и проехал пешеходный переход на красный запрещающий сигнал светофора.

«Медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии, в результате аварии она получила многочисленные травмы и через несколько часов скончалась», - рассказали в полиции.

Оказалось, что виновный в трагедии был уже ранее судим.

Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов в районе реки.

Также сообщалось, что в войне на Украине наступил решающий момент.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили ракетами по жилым домам, в которых спали люди.