Во Львове чиновник незаконно продал Дом ученых - общине города нанесен ущерб почти на 12 млн гривен.

Как сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, экспредседателю райадминистрации Львовского городского совета выдвинули подозрение в незаконном отчуждении Дома ученых, сообщает 368.media.

Чиновник издал распоряжение и в дальнейшем подписал свидетельство на объект.

Таким образом право собственности на Дом ученых, расположенный в исторической части города, было зарегистрировано на другую организацию.

В результате таких действий по коммунальной собственности незаконно была отчуждена недвижимость, а общине города нанесен ущерб почти на 12 млн гривен.

Бывшему председателю РГА инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность).

В рамках уголовного производства на объект недвижимости наложен арест.

Ранее сообщалось, что во Львовской области "бизнесмен" оформил в частную собственность взлетную полосу.

Речь идет о бывшем государственном регистраторе, которому прокуроры Жовковской окружной прокуратуры уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 362 УК Украины.

"По данным следствия, подозреваемый как государственный регистратор при отсутствии соответствующих правоустанавливающих документов внес в Государственный реестр имущественных прав изменения в праве собственности на объект недвижимого имущества. Таким образом он незаконно зарегистрировал право частной собственности на взлетную полосу за третьими лицами", - говорится в сообщении.

В настоящее время объект находится под арестом по требованию суда. Правоохранители ведут досудебное расследование.

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