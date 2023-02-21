В феврале в Украине подорожали овощи из борщевого набора.

Как сообщает Минфин, в феврале в Украине взлетели цены на подсолнечное масло, яйца и муку. Также подорожала капуста, морковь и лук.

По состоянию на 20 февраля капуста белокочанная стоит 14,79 грн за килограмм, молодая капуста - 53,90 грн. Картофель - 10,14 грн. Репчатый лук продают уже по 47,08 грн за килограмм.

Морковь также неуклонно дорожает - за килограмм придется заплатить 34,57 грн. Цена свеклы уже 11,94 грн.

На рост цен на овощи влияют как сезонные факторы, вторая половина зимы традиционно золотая пора для производителей овощей.

Кроме того возникли проблемы в энергетике на фоне войны и логистики.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается рост цен на молочные продукты в магазинах, виной тому является постоянные отключения света.

В столице из-за постоянных отключений света, вызванных ударами российских оккупантов по критической инфраструктуре, вырастет в цене молочка.

Об этом рассказал член парламентского комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.

Для того, чтобы покрыть расходы, производители будут вынуждены поднимать цены.

Сдержать резкое подорожание способны небольшие производители, продающие молоко неподалеку от своих предприятий и тратящие меньше топлива на доставку.

Напомним, цены взлетели на 77% и это не предел: какие продукты подорожали больше всего за год.

Кроме того, сообщалось, что в феврале в Украине подешевело сало и разные виды свинины, а вот курятина начала дорожать..

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.