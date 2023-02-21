Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на министра Германа Галущенко.
По его словам, сегодня, 21 февраля, генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии, имея достаточный резерв мощности для растущего спроса.
"К сожалению, в течение последних суток сильными порывами ветра повреждены линии электропередачи в центральных и западных регионах страны. Больше всего - в Хмельницкой области, где обесточено около 18 тысяч потребителей", - отметил Галущенко.
Энергетики обещают до конца дня восстановить электроснабжение.
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Напомним, 21 февраля в Украину нагрянет циклон "Willy", но уже в конце недели температура в стране заметно увеличится.
Об этом стало известно из прогнозов синоптического радара Ventusky.
В субботу, 25 февраля, Украина получит настоящий "тепловой удар" от постепенно, но заметно вытесняющей зиму весны.
Согласно прогнозу синоптиков, в Украине ожидается весенняя температура:
Так, в Черновцах и области ожидается +16...+17, в Одессе и области +11...+15, в Виннице +14, Киев и область до +13, Житомир и область +12...+14, Тернополь +13, Ровно +11, Львов и область +10...+12, Кропивницкий +11, Днепр и область до +10, Чернигов +9.
На Сумщине и Харьковщине будет прохладно - температура в этих областях будет колебаться от +2 до +6 градусов.
Напомним, февраль циклон принесет в Украину снег и штормовой ветер: синоптики назвали даты.
Кроме того, сообщалось, что в Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление.
Также Politeka.net писала, что в Днепре в жилом доме прогремел взрыв – появились фотографии и трагические подробности.