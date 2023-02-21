В центральных и западных областях Украины повреждены линии электропередачи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на министра Германа Галущенко.

По его словам, сегодня, 21 февраля, генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии, имея достаточный резерв мощности для растущего спроса.

"К сожалению, в течение последних суток сильными порывами ветра повреждены линии электропередачи в центральных и западных регионах страны. Больше всего - в Хмельницкой области, где обесточено около 18 тысяч потребителей", - отметил Галущенко.

Энергетики обещают до конца дня восстановить электроснабжение.

Напомним, 21 февраля в Украину нагрянет циклон "Willy", но уже в конце недели температура в стране заметно увеличится.

Об этом стало известно из прогнозов синоптического радара Ventusky.

В субботу, 25 февраля, Украина получит настоящий "тепловой удар" от постепенно, но заметно вытесняющей зиму весны.

Согласно прогнозу синоптиков, в Украине ожидается весенняя температура:

Так, в Черновцах и области ожидается +16...+17, в Одессе и области +11...+15, в Виннице +14, Киев и область до +13, Житомир и область +12...+14, Тернополь +13, Ровно +11, Львов и область +10...+12, Кропивницкий +11, Днепр и область до +10, Чернигов +9.

На Сумщине и Харьковщине будет прохладно - температура в этих областях будет колебаться от +2 до +6 градусов.

Напомним, февраль циклон принесет в Украину снег и штормовой ветер: синоптики назвали даты.

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