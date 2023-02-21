Платежки поступают за прошлый год, то есть в текущем году необходимо будет внести налог за 2022 год.

В Украине в 2023-му налог на квартиры и дома нужно будет платить по новым правилам. Министерство финансов своим приказом ввел новую форму декларации. Платить в текущем году нужно за период 2022 года. Сроки оплаты налогов комментирует Государственная налоговая служба.

Налог коснется тех, кто владеет квартирой, площадь которой составляет от 60 квадратов, и домов площадью от 120 квадратов. Есть одно новшество: жилье, имеющее площадь которая больше нормы, находится на оккупированной территории или в тех населенных пунктах, где велись военные действия, его владелец может не платить налог в 2023 году.

Следует отметить, что сумма налога за квадратный метр устанавливается местными властями, хотя и не может превышать 1,5% (за квадрат) от минимальной зарплаты. По состоянию на 2023 год этот процент от "минималки" составляет 97,5 гривен. То есть, несмотря на место жительства, с украинцев не могут взыскать более 97,5 гривен за квадратный метр.

В налоговой отметили, что платежки поступают за прошлый год, то есть в текущем году необходимо будет внести налог за 2022 год. Владельцы жилья с "дополнительными квадратами" должны получить платежи до 1 июля этого года или же они могут самостоятельно обратиться в налоговую для оплаты. С момента получения квитанции об оплате владелец недвижимости имеет немного времени - 60 дней на их погашение.

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