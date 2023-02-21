Начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона был наказан за вождение в нетрезвом состоянии, об этом сообщает "368.media" со ссылкой на решение КГКП.
В апреле 2022 года на военного прокурора составили протокол по ст. 124 КУоАП. Он совершил ДТП в Киеве.
При оформлении документов у него выявили признаки алкогольного опьянения. По результатам тестирования у прокурора в крови обнаружили 2,04 промилле алкоголя. На него составили протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП.
В документе прокурор указал, что он не работает. Постановление Днепровского районного суда дело о ДТП было закрыто с истечением сроков. Одновременно его сочли виновным в нетрезвом вождении.
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Обвиняемый пытался оспорить решение, однако неудачно.
Впоследствии он согласился с заключением члена комиссии.
По решению руководства прокурора лишили премиальных выплат. Кроме того, прокурор 7 февраля обратился с заявлением об увольнении его с административной должности. Обращение было принято.
В КГКП решили наложить на военного прокурора дисциплинарное взыскание в виде запрета на перевод в орган прокуратуры высшего уровня и на назначение на высший пост в органе прокуратуры, где прокурор занимает должность сроком на один год.
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