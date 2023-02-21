Выплаты для внутренне перемещенным лицам предложили повысить, так как текущей помощи не хватает на жизнь.

Как пишет Politeka.net, На сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция от украинки, которая призывает повысить выплаты внутренне перемещенным лицам. Как отмечается в просьбе, денег категорически не хватает, чтобы обеспечить себя всем необходимым.

"Обращаюсь от имени граждан Украины, которые не покинули территорию Украины во время российского вторжения, относительно сложной жизненной ситуации. Копейки, которые компенсирует государство для ВПЛ, категорически не хватает для выживания и существования! Хватит издевательства! Вы должны поддержать своих граждан финансово!", - сказано в одной из петиций.

В петиции отмечается, что нужно поднять с 2 тысяч гривен до 5 тысяч гривен на взрослого человека, а также с 3 тысяч гривен до 10 тысяч гривен на детей.

Стоит отметить, уже несколько сотен человек успели подписать обращение к президенту Украины. Для рассмотрения петиции главой государства необходимо собрать еще более 24 тысяч подписей, ведь рассматривается обращение только в том случае, если набрались 25 тысяч подписей. Для этого у украинцев еще есть 89 дней, после чего сбор подписей будет завершен.

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