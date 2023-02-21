Об этом рассказал генеральный директор "Гудвелли Украина" Каспер Торуп-Виладсен, передает agroportal.
Украинцы не увидят низких цен на свинину, поскольку затраты производителей растут практически ежедневно из-за проблем с электроснабжением.
Возможно, ситуация улучшится, когда Украине удасться одолеть энергетический кризис.
Генераторы для предприятия были закуплены еще до начала войны, чтобы обеспечить работу в любых условиях и не допустить исчезновения продукции с рынка. Активно их использовать начали с октября и себестоимость продукции начала расти ежедневно. Следовательно, это влияет и на конечный ценник продукции в магазинах.
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"Поэтому мы приняли решение использовать больше генераторов, чтобы уменьшить нагрузку на села, недалеко от которых мы находимся, и это означает, что себестоимость продукции растет для нас каждый день", - говорит эксперт.
Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".
Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.
Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.