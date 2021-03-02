На Львовщине мужчина совершил убийство на почве ревности

Как передает Politeka.net, подробности преступления рассказали в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Инцидент произошел в Дрогобиче, 24 февраля.

26 летний нетрезвый местный житель в центре города встретил свою 24-летнюю любимую вместе с 50-летним знакомым.

"На почве ревности младший нанес старшему 7 ударов ножом в области жизненно важных органов: шею, грудную клетку, брюшную полость и спину. Как следствие, пострадавший скончался от кровопотери на месте", - говорится в сообщении.

Теперь ревнивому мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее мы сообщали, что загадочное убийство молодой пары в Мариуполе всколыхнуло Украину.

23-летнего парня и 19-летнюю девушку обнаружили в закрытой квартире на проспекте Нахимова 27 февраля. Тело женщины лежало в ванной с признаками поджога. У мужчины было перерезано горло.

Напомним, маленький украинец помог раскрыть громкое убийство, полиция в восторге: "преступники пытались..."

Как сообщала Politeka, появились подробности жесткой расправы над школьной учительницей на Одесчине: что сообщил подозреваемый

Также Politeka писала, что жена Евгения Кошевого раскрыла детали трагедии, навсегда изменившей ее жизнь: "Убили в подъезде..."



