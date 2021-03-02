На Львовщине мужчина совершил убийство на почве ревности
Как передает Politeka.net, подробности преступления рассказали в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Инцидент произошел в Дрогобиче, 24 февраля.
26 летний нетрезвый местный житель в центре города встретил свою 24-летнюю любимую вместе с 50-летним знакомым.
"На почве ревности младший нанес старшему 7 ударов ножом в области жизненно важных органов: шею, грудную клетку, брюшную полость и спину. Как следствие, пострадавший скончался от кровопотери на месте", - говорится в сообщении.
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Теперь ревнивому мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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