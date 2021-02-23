Врачи не реанимировали бездыханного украинца
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал львовянин на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Произошло все 20 февраля на трассе Львов-Шегини возле одной из заправок.
Мужчина возвращался с заработков и внезапно потерял сознание. Работница заправки бросилась оказывать первую помощь и начала делать сердечно-легочную реанимацию. Мужчина открыл глаза и начал дышать.
Как указано в субтитрах к видео, пока девушка оказывала первую помощь, медик скорой медицинской помощи собирала инвентарь и не принимала участие в дальнейшей помощи мужчине.
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Позже люди переместили мужчину на носилки. В это время медики обращают внимание на ошибочные действия людей.
Мужчина на носилках снова перестал дышать.
Медик скорой помощи сначала ухом проверяет сердцебиение и констатирует смерть мужчины.
Такое поведение медиков возмутили пользователей сети.
"Молодец работница АЗС, больше старалась и хотела помочь, чем медик", "Это действительно просто ужас, не дай Бог кому-то нам такое и не будет таких людей как эта женщина с заправки... аж страшно подумать. Но после таких видео хочется идти и учиться на курсы первой помощи", " Ужас!!! Человек умирает, а врач ходит спокойно уже такая же медлительность и равнодушие была бы если бы это его отец, муж, или ребенок был??? Гнать таких нужно судить Это просто ужасно", "Врач ( хотя даже язык не поворачивается ее так назвать ) даже не проявила никаких усилий, чтобы реанимировать мужчину. Полное равнодушие, бездарность в своей профессии", - писали украинцы в комментариях под постом.
Напомним, в Прикарпатье в ковидной реанимации нехватает мест, много больных детей.
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